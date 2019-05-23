شكرا لقرائتكم نجوم الزمالك القدامى سلاح مرتضى منصور فى موقعة الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك المقصورة الأمامية فى استاد برج العرب للاعبي الزمالك القدامى من أجل دعم الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى. وقال رئيس نادى الزمالك عبر فيديو بثه الموقع الرسمى للقلعة البيضاء إنه خصص حافلتين لنقل رموز نادى الزمالك من مقر القلعة البيضاء ظهر الأحد إلى منزله فى الإسكندرية من أجل تناول الإفطار ثم التحرك إلى استاد برج العرب. ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب. Advertisements

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