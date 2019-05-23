شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يرفض الاستسلام فى زيادة عدد جماهير الزمالك لـ 60 ألف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك يكثف من محاولاته مع الأمن لزيادة أعداد جماهير الفريق الأبيض إلى 60 ألف مشجع لحضور نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد رئيس الزمالك فى فيديو بثه الموقع الرسمى لناديه إنه يناشد وزارة الداخلية بالموافقة على طلبه بشأن وصول العدد النهائى لجماهير الأبيض فى النهائى إلى 60 ألف مشجع وفى حالة حدوث ذلك سيطرح التذاكر الجديدة للبيع يوم السبت المقبل.

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الجدير بالذكر أن مرتضى منصور أعلن موافقة الداخلية اليوم على طباعة 10 آلاف تذكرة جديدة وسيتم طرحها للبيع غدا بمقر القلعة البيضاء ليكون إجمالى العدد الذى وافقت الجهات الأمنية على حضوره حتى ألان وفقا لما أكده مرتضى منصور هو 50 ألف مشجع حتى الآن.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.