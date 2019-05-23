شكرا لقرائتكم لاسارتى "زى" كوبر .. الإسماعيلى يفجر براكين الغضب فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر تعادل الأهلى أمام الإسماعيلى بهدف لكل فريق ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز براكين الغضب داخل القلعة الحمراء.

وكشف مصدر داخل الأهلى حالة عدم الرضا التى سيطرت على اللاعبين بعد خسارة نقطتين ثمينتين أمام الدراويش فى سباق الاحتفاظ بلقب الدورى خاصة تجاه الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للقلعة الحمراء.

Advertisements

ويأتى غضب اللاعبين من لاسارتى بسبب حذره وخوفه المبالغ فيه وانتهاجه الطريقة الدفاعية، وهو الأمر الذي كلف الفريق خسارة عدد كبير من النقاط أخرها فى مواجهة الإسماعيلي.

وأكد لاعبو الأهلى أن لاسارتي يشبه الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، مؤكدين أن طريقه الثنائي متشابهة، ولا تساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.