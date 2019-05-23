شكرا لقرائتكم نجم الإسماعيلى يعتذر للزرقا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم كرم جابر، نجم النادي الإسماعيلي الأسبق، بإعتذار رسمى لمسئولى فريق الزرقا لعدم الاستمرار فى القيادة الفنية للفريق. وأرجع كرم جابر رحيله عن تدريب الزرقا بسبب تعرضه لظروف عائلية خاصة. ووجه كرم جابر الشكر لمجلس إدارة نادي الزرقا برئاسة سمير موسي، لثقته فى قدراته الفنية والتدريبية والتمسك باستمراره طوال الفترة الماضية متمنيا للنادي التوفيق فى الموسم الكروي الجديد.

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