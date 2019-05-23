شكرا لقرائتكم فرمان أبوريدة .. لجنة برئاسة شوبير لحل أزمة الجولات الأخيرة بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شكل هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة لجنة برئاسة أحمد شوبير نائبه وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز. ويبحث اتحاد الكرة عن الوصول إلى أنسب الطرق لإنهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة. وتعقد اللجنة اجتماعها في الواحدة ظهر غد الجمعة من أجل البدء فى بحث مشاكل الدورى وحلها خلال الفترة الجارية.

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