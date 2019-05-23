شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن طرح 10 ألاف تذكرة جديدة لنهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بالشكر لوزارة الداخلية بعد الموافقة على طبع 10 آلاف تذكرة جديدة لموقعة نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى.

قال رئيس الزمالك فى تصريحات للموقع الرسمى لناديه إنه سوف يتم طرح التذاكر للجماهير بممر الملك فاروق غدا بعد صلاة الجمعةموجها الشكر إلى وزارتى الداخلية والشباب والرياضة على دعمها ومساندتهما للنادى الأبيض والموافقة على زيادة عدد الجماهير إلى 50 ألف مشجع.

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ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.