شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : لاعبو الأهلى يدعمون الزمالك بالكونفدرالية وشكرا للأهلاوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك تواصل عدد من لاعبى الأهلى معه للتأكيد على دعم الفريق الأبيض فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى. وقال مرتضى منصور خلال فيديو بثه الموقع الرسمى للزمالك: "أشكر جماهير النادي الأهلي بسبب روحهم الطيبة وحرصهم على مساندتها للاعبى الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية". Advertisements ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.

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