شكرا لقرائتكم الزمالك يفاوض "كيجو" لتجديد عقده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى مسئولو نادى الزمالك مفاوضات مكثفة مع مصطفى كيجو لاعب فريق كرة السلة بالنادى ، لتجديد عقده مع القلعة البيضاء .

وبدأت المفاوضات مبكرا مع كيجو على الرغم من أن عقده يتبقى فيه موسم آخر وذلك لتجنب رحيله أو تلقيه عروضا من أندية اخرى، فى ظل المستوى الذى ظهر به خلال بطولة الدورى التى توج بها الفريق الأبيض .

الجدير أن الزمالك توج ببطولة دورى السلة بالفوز على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى جمعت الفريقين ، ليحصد اللقب الثالث عشر فى تاريخه.