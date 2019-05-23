شكرا لقرائتكم المحمدى يتحدث عن تعادل الأهلي وأجيرى ودوره فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال باهر المحمد قلب دفاع الإسماعيلى إن فريقه كان الأكثر إصرارا وتحديا أمام الأهلى فى المباراة التى انتهت بتعادل الفريقين 1 - 1.
وحصد المحمدى لقب رجل مباراة الأهلى والإسماعيلى عن جدارة بعد إنقاذ مرمى فريقه من هدفين محققين.
وأضاف المحمدى فى تصريحات صحفية أن فريق الدراويش لعب بشكل جماعى وكتلة واحدة من أجل الحد من خطورة هجوم الأهلى القوى للغاية.
وتحدث المحمدى عن ثقة المكسيكى خافيير أجيرى بضمه فى قائمة كأس الأمم الأفريقية :"أشكره للغاية وتلك الثقة تضع حافز لدى على تقديم أفضل مستوى مع فريقى والمنتخب من أجل حجز مقعد أساسى بالبطولة".
وأتم حديثه :"أمم أفريقيا ستكون قوية للغاية ، لكن بدعم جماهير الكرة المصرية سنعود لمنصات التتويج مجددا بعد غياب طويل".
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