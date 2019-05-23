شكرا لقرائتكم خبر عن استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الاستياء الشديد تسيطر على لاعبي الأهلى منذ التعادل مع الإسماعيلي 1/1، فى المواجهة التي أقيمت بين الفرقين مساء أمس الأربعاء فى بطولة الدوري العام، ووفقاً لمصدر داخل الفريق فإن هناك حالة من عدم الرضا والاقتناع بين لاعبي الأهلى تجاه المدرب الأورجوياني، بسبب حذره وخوفه المبالغ فيه وانتهاجه الطريقة الدفاعية، وهو الأمر الذي كلف الفريق خسارة عدد كبير من النقاط أخرها فى مواجهة الإسماعيلي.

وشبه لاعبو الأهلى لاسارتي بالأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، مؤكدين أن طريقه الثنائي متشابهة، ولا تساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.