شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص المقصورة الأمامية فى نهائى الكونفدرالية لرموز الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الدعوة لجميع لاعبي القلعة البيضاء القدامى من أجل حضور المباراة المقبلة للفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على استاد دور برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.

وقال رئيس نادى الزمالك عبر فيديو بثه الموقع الرسمى للقلعة البيضاء إنه تم تخصيص أماكن لهم فى المقصورة الأمامية فى استاد برج العرب من أجل رموز النادى الأبيض لمساندة الفريق فى مواجهة الفريق المغربى.

كما أوضح رئيس نادى الزمالك إنه خصص حافلتين لنقل رموز نادى الزمالك من مقر القلعة البيضاء ظهر الأحد إلى منزله فى الإسكندرية من أجل تناول الإفطار ثم التحرك إلى استاد برج العرب.