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أبو ريدة يشكل لجنة برئاسة شوبير لبحث مشاكل الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول.

 

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وتأتى تلك اللجنة التى تم تشكيلها من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.

 

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها في الواحدة ظهر غد الجمعة من أجل البدء فى بحث مشاكل الدورى وحلها خلال الفترة الجارية.

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