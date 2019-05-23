المحمدى : الجماعية سر قوة الاسماعيلى والفراعنة على موعد مع التتويج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى باهر المحمدى قلب دفاع الإسماعيلى الدولى أن فريقه كان الأكثر إصراراً فى مباراة الاهلى التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1 مساء أمس الاربعاء .
وتألق المحمدى بشكل لافت للنظر فى لقاء الاهلى ليحصد لقب رجل المباراة عن جدارة بعد الذود عن مرمى فريقه بهدفين محققين.
وأضاف المحمدى فى تصريحات صحفية :”كنا نلعب بشكل جماعى وككتلة واحدة من أجل الحد من خطورة هجوم الأهلى القوى للغاية”.
وبسؤاله عن ثقة المكسيكى خافيير اجيرى بضمه فى قائمة كأس الأمم الأفريقية :”أشكره للغاية وتلك الثقة تضع حافز لدى على تقديم أفضل مستوى مع فريقى والمنتخب من أجل حجز مقعد أساسى بالبطولة”.
وأتم حديثه :”البطولة ستكون قوية للغاية ، لكن بدعم جماهير الكرة المصرية سنعود لمنصات التتويج مجددا بعد غياب طويل”.
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