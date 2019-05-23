شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعلن الحصول على موافقة بطبع 10 آلاف تذكرة جديدة للنهائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه يتقدم بالشكر إلى وزارة الداخلية بالموافقة على طبع 10 آلاف تذكرة جديدة لمباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لها الأحد المقبل، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.
تابع مرتضى منصور فى تصريحات لموقع الزمالك الرسمى بأنه سوف يتم طرح التذاكر للجماهير بممر الملك فاروق غدا بعد صلاة الجمعة ووجه الشكر إلى وزارتى الداخلية والشباب والرياضة على دعمهما ومساندتهما للنادى الأبيض والموافقة على زيادة عدد الجماهير إلى 50 ألف مشجع.
وكان رئيس الزمالك قد طرح اليوم التذاكر لأعضاء النادى على أن يتم طرح الـ10 آلاف تذكرة الجديدة للجمهور غدا.
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