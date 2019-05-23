شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا : الإسماعيلى أهدر فوزاً مستحقاً أمام الاهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود عبد العاطي “دونجا” ارتكاز الإسماعيلي، أن فريقه كان يستحق الفوز على الأهلي خلال اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأربعاء ، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وانتهى بالتعادل الإيجابى 1-1
وقال دونجا في تصريحات صحفية: “الحمد لله عن التعادل، ولكني حزين لأننا كنا نستحق الفوز، وفرصنا الخطيرة خير دليل على ذلك”.
أضاف: “كنت مكلفا بأدوار هجومية من قبل الجهاز الفنى ، ونجحت في الوصول لمرمى الأهلي ولكني لم أستطع التسجيل”.
وحول مستقبله مع الزمالك قال: “سأبقى مع الإسماعيلي، ولكن في حال تم الاتفاق مع إدارة الزمالك على ذلك، وبعد الموسم سيتم عقد اتفاق بينهما على بقائي مع الدراويش”.
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