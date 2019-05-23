شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض "كيجو" لتجديد عقده مع فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولى نادى الزمالك فى مفاوضات مع مصطفى كيجو لاعب فريق كرة السلة بالنادى ، لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.
ويتبقى فى عقد كيجو عام آخر، إلا أن المفاوضات بدأت معه مبكرا لتجنب رحيله أو تلقيه عروضا من أندية أخرى، فى ظل المستوى الذى ظهر به خلال بطولة الدورى التى توج بها الفريق الأبيض.
يذكر أن الزمالك توج ببطولة دورى السلة بالفوز على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى جمعت الفريقين ، ليحصد اللقب الثالث عشر فى تاريخه.
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