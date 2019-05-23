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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس ، 23 مايو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها ، بدء طرح تذاكر أمم أفريقيا للجماهير عبر تطبيق تذكرتى، وإصرار الأهلى على ضم كريم بامبو رغم الهدف القاتل.

بدء طرح تذاكر بطولة امم افريقيا 2019 للجماهير عبر تطبيق "تذكرتى"

أعلن المهندس خالد عزيز، المدير الإقليمى للشركة المنفذة لتطبيق "تذكرتى"، طرح تذاكر بطولة امم افريقيا 2019 اليوم الخميس، للجماهير الراغبة فى حضور مباريات هذا الحدث الكبير، على أن يتم التسجيل والحجز عبر تطبيق "تذكرتى".

وأكدت شركة تذكرتى أنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة امم افريقيا 2019 بعد شرائها إلى مشجع آخر بأى حال من الأحوال، وأنه فى حال البيع سيتم منع الشخصين من حضور المباريات.

الزمالك يعرض"بوطيب أو أحداد+ مليون دولار"لضم كودجا من بركان

بدأ الزمالك خطة البحث عن تدعيم خط هجومه فى الميركاتو الصيفى، وقبل الموسم الكروى الجديد، والذى سيشهد منافسة وصراع شرس بين الأندية الكبرى على اللقب، خاصة فى ظل وجود بيراميدز الذى سيقوم بإبرام العديد من الصفقات الكبرى والتى من شأنها أن تحدث الفارق فى الدورى المصرى، الأمر الذى دفع مسئولو الأندية الأخرى وفى مقدمتهم القلعة البيضاء لبدأ البحث عن عناصر مميزة يتم التعاقد معاها لتدعيم صفوفه فى المرحلة المقبلة.

الأهلى يرفض مواجهة بيراميدز 3 يونيو فى كأس مصر

رفض مسئولو الأهلى طلب اتحاد الكرة بإقامة مباراة بيراميدز فى بطولة كأس مصر يوم 3 يونيو المقبل، متمسكين بإقامة المباراة بعد انتهاء فعاليات بطولة امم افريقيا 2019.

وعرض مسئولو اتحاد الكرة على الأهلى إقامة المباراة يوم 3 يونيو المقبل قبل بطولة أمم افريقيا لاستطلاع رأيه ونفس الأمر مع بيراميدز، إلا أن النادى الاحمر رفض طلب اتحاد الكرة.

الحرمان من المشاركة فى الكان يؤجل عودة محمد عواد للإسماعيلى

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تسبب قرار المكسيكى أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، باستبعاد محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى من المشاركة فى بطولة امم افريقيا 2019 فى تأخر عودة الحارس للانتظام فى مران الدراويش.

وضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيرى 25 لاعبا لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل، لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب.

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

يصر مسئولو النادى الأهلى على ضم كريم بامبو، جناح الإسماعيلى المتألق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم إحراز اللاعب لهدف قاتل فى الشباك الحمراء أدرك به التعادل للدراويش فى مواجهة الفريقين التى أقيمت أمس الخميس فى بطولة الدورى.

الجونة يطلب حكاما أجانب لمباراته فى الدورى أمام الإسماعيلى

أرسل نادى الجونة خطاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح، يطلب فيه تعيين حكام أجانب لمباراته المقبلة فى الدورى أمام الإسماعيلى.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الجونة والإسماعيلى، ضمن الجولة الـ 34 للدورى الممتاز، فى الساعة العاشرة مساء الاثنين 27 مايو الجارى.

رسميا.. حرس الحدود يرفض مواجهة بيراميدز بالدورى ويطلب "الزمالك"

أرسل نادى حرس الحدود خطابا لاتحاد الكرة يرفض فيه مواجهة بيراميدز فى الأسبوع الـ34 بالدورى يوم 30 مايو المقبل، متمسكاً بلعب المباريات من خلال الترتيب الطبيعى، وهو مواجهة الزمالك أولا ثم بيراميدز.

وأجل اتحاد الكرة مباراة الزمالك أمام حرس الحدود فى الدورى الممتاز بسبب مشاركة الأول في نهائى الكونفدرالية الإفريقية، ثم أصدر جدول المسابقات حدد من خلاله موعد مباريات الجولة الأخيرة التي تشهد مواجهة حرس الحدود مع بيراميدز يوم 30 مايو المقبل.