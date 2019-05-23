شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى والدفاع وإهدار الفرص .. 5 أسباب وراء تعادل الأهلى أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف فريق الاسماعيلي سلسلة انتصارات الاهلي وتعادل معه بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء باستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز ، سجل للأهلي وليد آزارو وتعادل كريم بامبو للأسماعيلي ليرتفع رصيد الاهلي عند 74 نقطة ويبقي في المركز الأول ويرتفع رصيد الأسماعيلي 42 نقطة ويبقي في المركز السابع، تراجع أداء الأهلى وخسارة نقطتين ثمينتين قى صراع الفوز بالدوري يرجع لعددة أسباب أبرزها:

اختيارات المنتخب

لا شك أن اختيار قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس الأمم الافريقية أثر بشكل سلبي على مردود عدد من لاعبي الأهلى والذين كانوا يمنوا النفس بالانضمام لقائمة الفراعنة، ويأتى على رأسهم أحمد فتحى ومحمد هاني وعمرو السولية وصالح جمعة.

تغييرات لاسارتي

أجرى الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى عدد من التغييرات الغير مبررة فى التشكيل الأساسي خلال مواجهة الإسماعيلي، حيث شارك محمد هاني بشكل أساسي على حساب أحمد فتحى بعد غياب طويل، كما تم الدفع بوليد سليمان على حساب صالح جمعة والذي كان يشارك طوال الفترة الماضية وظهر بشكل جيد، كما لم يستفد المدرب الأورجوياني بتغييراته بالشكل الأمثل.

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الأخطاء الدفاعية

لازالت الأخطاء الدفاعية عرض مستمر داخل النادى الأهلى، ويتسبب عدم انسجام الرباعي الخلفي فى حدوث عدد من الأزمات الفنية، واستقبال الفريق الأحمر لعدد من الأهداف المؤثرة على مدار بطولة الدوري العام.

أهدار الفرص

أهدر لاعبو الأهلى وخاصة المهاجمين العديد من الفرص السهلة التى كانت كفيلة بتأمين النتيجة مبكراً ، خاصة عن طريق المغربي وليد أزارو ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد سليمان ، كما لم يستطع الأهلى استغلال تراجع الإسماعيلي بعد إحراز المغربي وليد أزارو الهدف الأول للأهلي وهى الفترة التي كان يجب على الأهلى استغلالها بشكل أفضل من ذلك.

تراجع أداء النجوم

شهدت مباراة الإسماعيلي تراجع أداء أكثر من نجم داخل تشكيلة النادى الأهلى وعلى رأسهم وليد سليمان وياسر ابراهيم وعلى معلول وحسام عاشور ورمضان صحبي وحسين الشحات، وهو ما أثر بالسلب على مردود الفريق بالكامل.