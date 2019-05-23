شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتأهل إلى ربع نهائى بطولة بريطانيا للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل كريم عبد الجواد، لاعب النادي الأهلي للإسكواش، والمصنف الرابع عالميًا إلى الدور ربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة والتي تستضيفها إنجلترا في الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري.
وفاز عبد الجواد على مواطنه زاهد سالم في مباراة دور الـ16 بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة 41 استغرقت دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 10-12, 11-4.
فيما ودع عمر مسعد البطولة عقب خسارته أمام منافسه الألماني سيمون روزنر بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:7-11, 11-9, 11-7, 11-4.
وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتفدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
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