أبو ريدة يشكل لجنة برئاسة شوبير لبحث مشاكل الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: قرر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني؛ لبحث مشاكل الدوري. وبحسب بيان صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم فأن دور اللجنة سيكون الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها في الواحدة ظهر غد الجمعة؛ للخروج بتوصيات ومقترحات لتفادي أي مشاكل بالدوري خلال الفترة المقبلة. وكان الموسم الجاري من بطولة الدوري قد شهد العديد من التأجيلات للمشاركات المختلفة للأندية المصرية في البطولات الأفريقية والعربية كما هو الحال بالنسبة لبطولة كأس مصر بينما لم تُقام بطولة السوبر حتى الآن.

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