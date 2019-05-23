رئيس الزمالك يُعلن الموافقة على طباعة 10 آلاف تذكرة جديدة لنهائي الكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال رئيس نادي الزمالك، إن وزارة الداخلية وافقت على طباعة 10 آلاف تذكرة جديدة لطرحها للبيع لجماهير النادي لحضور مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل.

ووجه رئيس الزمالك الشكر لوزيري الداخلية والرياضة بعد الموافقة على طبع 10 آلاف تذكرة جديدة للمباراة؛ حيث سيتم طرحها للبيع يوم غد بعد صلاة الجمعة وكذلك وجه الشكر أيضًا لجماهير النادي.

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وكشف رئيس الزمالك عن تلقيه اتصالات من بعض لاعبي الأهلي لدعم الفريق الأبيض في المباراة المقبلة أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي تساند الزمالك في المباراة المقبلة.

وأتم رئيس الزمالك حديثه بدعوة اللاعبين القدامى بنادي الزمالك التوجه لمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة لاستقلال حافلات مكيفة مخصصة لهم ليتوجهوا لدعم الفريق بالإسكندرية بعد أن يستضيفهم بمنزله ثم التوجه لملعب المباراة.

وكان الزمالك قد هُزم ذهابًا بهدف نظيف أمام نهضة بركان في اللقاء الذي جمعهم الأحد الماضي بدولة المغرب.