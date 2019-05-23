مصدر بالإسماعيلي لمصراوي: سنحتج على موعد مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

قال مسؤول بإدارة الإسماعيلي، إنهم سيحتجون على موعد مباراة فريقهم أمام الزمالك والتي من المقرر إقامتها بعد نهاية منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وتسائل المصدر ذاته ـ في تصريحات خاصة لمصراوي ـ اليوم الخميس قائلاً:"هل من المنطقي أن يظل الفريق في تدريباته بعد نهاية مباراته أمام الجونة يوم الاثنين المقبل لمباراة الزمالك التي لن تُقام قبل شهرين من الآن".

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وأشار المصدر المسؤول إلى إنه كان من الأفضل أن يتم وضع موعد مباراة الزمالك قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية؛ خاصة وأن مباراة الجونة هي الأخيرة للإسماعيلي بالدوري قبل لقاء الزمالك.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعد خوضه 32 جولة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 66 نقطة بعد خوضه 29 مباراة.

يُذكر أن اللقاء قد تم تأجيله لارتباط الزمالك ببعض المباريات ببطولة الكونفيدرالية التي سيخوض دور إياب النهائي بها يوم الأحد 26 مايو الجاري.

