محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
يؤدي عمرو طارق، المحترف المصري في صفوف نيويورك ريد بولز الأمريكي، مستويات جيدة مع فريقه ضمن منافسات الدوري خلال الأسابيع الماضية.
وهو ما أوجده ضمن فريقه الأسبوع 12 بالدوري الأمريكي بعدما نافس أيضًا على جائزة أفضل لاعب في الأسبوع ولكنها ذهبت لكريس وندلوسكي
مهاجم فريق سان خوزيه إيرثكويكس.
وفي هذا السياق أبدى عمرو طارق سعادته بالأداء الذي يظهر به خلال الجولات الماضية، قائلاً:"الحمدلله منسجم مع فريقي ونسعى للصدارة بعد البداية غير الموفقة بالدوري وأسعى للفوز ببطولة مع فريقي بالموسم الجاري".
ويحتل فريق نيويورك ريد بولز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الأمريكي بعد خوضه 13 مباراة برصيد 18 نقطة بفارق 6 نقاط ع فيلادلفيا يونيون المتصدر.
وأضاف طارق ـ في تصريحات خاصة لمصراوي ـ اليوم الخميس:"سعيد بوجودي في فريق الأسبوع ولكن حظي سيء في المنافسة على أفضل لاعب بالأسبوع لأن المهاجم الذي توّج بالجائزة سجل 4 أهداف ويستحقها بالفعل".
عمرو طارق ـ الذي ينشط في مركز الدفاع ـ شارك مع فريقه نيويورك ريد بولز في 8 مباريات ببطولة الدوري؛ حيث سجل هدفًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تواجده بفريق الأسبوع بالدوري الأمريكي.. عمرو طارق:أتمنى التتويج معهم ببطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.