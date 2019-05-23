بعد تواجده بفريق الأسبوع بالدوري الأمريكي.. عمرو طارق:أتمنى التتويج معهم ببطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يؤدي عمرو طارق، المحترف المصري في صفوف نيويورك ريد بولز الأمريكي، مستويات جيدة مع فريقه ضمن منافسات الدوري خلال الأسابيع الماضية.

وهو ما أوجده ضمن فريقه الأسبوع 12 بالدوري الأمريكي بعدما نافس أيضًا على جائزة أفضل لاعب في الأسبوع ولكنها ذهبت لكريس وندلوسكي

مهاجم فريق سان خوزيه إيرثكويكس.

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وفي هذا السياق أبدى عمرو طارق سعادته بالأداء الذي يظهر به خلال الجولات الماضية، قائلاً:"الحمدلله منسجم مع فريقي ونسعى للصدارة بعد البداية غير الموفقة بالدوري وأسعى للفوز ببطولة مع فريقي بالموسم الجاري".

ويحتل فريق نيويورك ريد بولز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الأمريكي بعد خوضه 13 مباراة برصيد 18 نقطة بفارق 6 نقاط ع فيلادلفيا يونيون المتصدر.

وأضاف طارق ـ في تصريحات خاصة لمصراوي ـ اليوم الخميس:"سعيد بوجودي في فريق الأسبوع ولكن حظي سيء في المنافسة على أفضل لاعب بالأسبوع لأن المهاجم الذي توّج بالجائزة سجل 4 أهداف ويستحقها بالفعل".

عمرو طارق ـ الذي ينشط في مركز الدفاع ـ شارك مع فريقه نيويورك ريد بولز في 8 مباريات ببطولة الدوري؛ حيث سجل هدفًا.