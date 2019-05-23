محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:
تقدم سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالنادي الإسماعيلي، باعتذار لجماهير النادي بعد التعادل مع النادي الأهلي.
وكانت مباراة الإسماعيلي والأهلي والمؤجلة من الجولة الـ 18من عمر الدوري قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وقال الصغير من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" إنه يتقدم باعتذار لجماهير النادي الإسماعيلي بعد نتيجة التعادل حيث أن الدراويش كانوا يطمحون للفوز من أجل المنافسة على مربع الذهب بالدوري.
واختتم: "كان لدينا ثقة أننا سنقدم مباراة كبيرة، النتيجة العادل في هذه المباراة هو فوز الإسماعيلي."
ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة خلف الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري والمقاولون العرب والمقاصة على الترتيب.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب حراس الإسماعيلي يعتذر لجماهيره بعد مباراة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.