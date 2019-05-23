كريم عبد الجواد يتأهل إلى ربع نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش

تأهل كريم عبد الجواد الي ربع نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش بعد تغلبه علي زاهد سالم في المواجهة المصرية ضمن منافسات الدور الثالث للبطولة. للبطولة. وسيطر عبد الجواد علي المباراة التي استمرت ل ٤١ دقيقة ليحسمها بنتيجة قلاثة اشواط مقابل شوط واحد وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : 11-6, 11-6, 10-12, 11-4 . وتقام بطولة بريطانيا للاسكواش خلال الفترة من 20 إلى 26 مايو الجارى، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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