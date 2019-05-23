المقاولون يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع "مجلّي"

نفى نادي المقاولون العرب ما تردد بشأن محمد مجلي لاعب المقاولون وطلب الأهلي لضمه، واكد أن اللاعب لديه عقد يمتد الى ٣ سنوات مع النادي.

ويسعى نادى المقاولون العرب بدءا من رئيس النادى حتى الجهاز الفنى واللاعبين إلى الفوز بالمباراتين المتبقيتين فى الدورى أمام الأهلى وبتروجيت للوصول إلى المربع الذهبى من أجل المشاركة في كأس الكونفدرالية العام المقبل.

واكد المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بالمقاولون فى تصريحاته لـ"الوفد"

أن لا صحة لما تردد فى بعض المواقع الالكترونية حول طلب الأهلى التعاقد مع محمد مجلى لاعب المقاولون مؤكدا أنه لا صحة لهذه الأنباء خاصة انه يتبقى ٣ سنوات فى عقد اللاعب مع المقاولون كما أن نادى بحجم الاهلى لا يمكن أن يتفاوض مع اللاعب من وراء ظهر النادى لأن الاهلى له تقاليد وطالب بعض وسائل الإعلامبتحرى الدقة.

وفى سياق متصل اكد مصدر مسئول داخل النادى ان المقاولون العرب أغلق ملف الحديث مع أى نادى يطلب ضم اى لاعب من المقاولون العرب لنهاية الموسم، حتى يواصل اللاعبون تركيزهم فى المباراتين وعدم التشتيت.

وكان المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون قد أكد فى تصريحات سابقه لـ"الوفد أنه لا صحة مطلقا لما تردد عن تلقى المقاولون عروضا بشأن اللاعب احمد على هداف الدورى العام مؤكدا تمسك النادى بوجود احمد على فى صفوفه وان ما ينشر فى بعض المواقع الالكترونية فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة.