تاهل اللاعب البارالمبى أحمد نجيب إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للكانوي والكياك والمقامة حاليا في بولندا. والكياك والمقامة حاليا في بولندا. وكان أحمد نجيب قد تم اختياره كافضل لاعب بمعسكر الاتحاد الدولي الذي أقيم بالمجر قبل البطولة، وذلك ضمن خطة الاعداد لسباقات أولمبياد طوكيو 2020.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد نجيب يتأهل إلى نصف نهائى كأس العالم للكانوي والكياك ببولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.