شاهد .. مباراة اليابان والإكوادور في كأس العالم للشباب

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة اليابان والإكوادور والتي تقام في السادسة مساء اليوم الخميس، والتي تقام على ملعب ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب والذي تستضيفه

بولندا، خلال الفترة من 23 مايو الجارى وحتى 15 يونيو المقبل.

وتفتتح اليوم الخميس منافسات البطولة بأربع مواجهات على النحو التالي:

تاهيتي X السنغال والتي تقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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المكسيك X إيطاليا والتي تقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بولندا X كولومبيا والتي تقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

اليابان X الإكوادور والتي تقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.