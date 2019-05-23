تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة بولندا وكولومبيا والتي تقام في السادسة مساء اليوم الخميس، والتي تقام على ملعب ستاديون فيدزيفا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشبابوالذي تستضيفه بولندا، خلال الفترة من 23 مايو الجارى وحتى 15 يونيو المقبل.
وتفتتح اليوم الخميس منافسات البطولة بأربع مواجهات
تاهيتي X السنغال والتي تقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
بولندا X كولومبيا والتي تقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.
اليابان X الإكوادور والتي تقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. لقاء بولندا وكولومبيا في كأس العالم للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.