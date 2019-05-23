شاهد .. لقاء بولندا وكولومبيا في كأس العالم للشباب

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة بولندا وكولومبيا والتي تقام في السادسة مساء اليوم الخميس، والتي تقام على ملعب ستاديون فيدزيفا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب

والذي تستضيفه بولندا، خلال الفترة من 23 مايو الجارى وحتى 15 يونيو المقبل.

وتفتتح اليوم الخميس منافسات البطولة بأربع مواجهات

Advertisements

على النحو التالي:

تاهيتي X السنغال والتي تقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بولندا X كولومبيا والتي تقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

اليابان X الإكوادور والتي تقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.