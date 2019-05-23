شاهد .. مباراة السنغال وتاهيتي في افتتاح كأس العالم للشباب

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة السنغال وتاهيتي والتي تقام في السادسة مساء اليوم الخميس، والتي تقام على ملعب أرينا لوبلين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب والذي تستضيفه

بولندا، خلال الفترة من 23 مايو الجارى وحتى 15 يونيو المقبل.

وتفتتح اليوم الخميس منافسات البطولة بأربع مواجهات على النحو التالي:

تاهيتي X السنغال والتي تقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

المكسيك X إيطاليا والتي تقام في تمام السادسة مساءًبتوقيت القاهرة.

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بولندا X كولومبيا والتي تقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

اليابان X الإكوادور والتي تقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.