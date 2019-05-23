الكانوي والكياك يبدأ الاستعداد لبطولة إفريقيا بمدينة دهب

بدأ الاتحاد المصري للكانوي والكياك برئاسة المستشار محمد السكري الإستعداد لبطولة إفريقيا للشباب تحت 18 سنة وتحت 23 سنة، والتي من المقرر أن تستضيفها مصر في شهر أغسطس المقبل بمدينة دهب. أن تستضيفها مصر في شهر أغسطس المقبل بمدينة دهب. وأرسل الاتحاد خطابا إلى الأندية يخطرها بترشيح اللاعبين تحت 18 و23 سنة للخضوع لاختبارات تمهيدا اختيار المنتخب الوطني المشارك في البطولة. وطالب الاتحاد الأندية بسرعة إرسال أسماء اللاعبين لتحديد موعد الاختبارات من أجل الدخول في معسكر استعدادا للبطولة.

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