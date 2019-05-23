علي سلامة يغادر إلى أمستردام للمشاركة في بطولة هولندا للجولف

على سلامة يغادر إلى أمستردام للمشاركة فى بطولة هولندا للجولف غادر اللاعب على سلامة الى العاصمة الهولندية امستردام من اجل المشاركة فىبطولة هولندا المفتوحة للجولف للناشئين والناشئات .
وتقام المنافسات يوم السبت المقبل للمراحل السنية تحت 6 سنوات
ويلعب على سلامة فى مرحلة 9 سنوات بينما تلعب شقيقته الصغرى تاتيانا سلامة فى مرحلة الناشئات تحت 6 سنوات .
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