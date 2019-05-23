رياضة | مصادر: الجبلاية تعقد اجتماعا مع الأندية بسبب الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: الجبلاية تعقد اجتماعا مع الأندية بسبب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على دعوة روؤساء الأندية، لحضور اجتماع ودي عدا على صلاة الجمعة، بمقر الجبلاية بالجزيرة.

وكشف بعض روؤساء الأندية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن الدعوة تأتي من أجل مناقشة مصير جدول الدوري العام، سواء بإقراره أو تعديله.

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ورفضت أندية بتروجت والجونة، تعديلات لجنة المسابقات الأخيرة، وتمسكت بخوض مواجهتهما الأخيرة في نفس التوقيت تعاملا بمبدأ تكافؤ الفرص.

ويسعى مجلس الجبلاية، لإنهاء الأزمة مع الأندية وإيجاد حلول، من أجل الوصول بنهاية الدوري العام إلى بر الأمان.

وتستعد مصر لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة بتاريخ البطولة.