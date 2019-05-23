رياضة | ليس مورينيو.. الكشف عن هوية مدرب إنتر ميلان الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس مورينيو.. الكشف عن هوية مدرب إنتر ميلان الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، عن وصول نادي إنتر ميلان لاتفاق مع أنطونيو كونتي من أجل تولي تدريب الفريق الأول في الفترة المقبلة.

وأشارت شبكة "سكاي إيطاليا"، أن إدارة إنتر ميلان قد توصلت لاتفاق مع أنطونيو كونتي لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضحت الشبكة أنه يتوقع أن يقوم كونتي بتوقيع العقود الرسمية خلال أيام، ويشار إلى أن الإيطالي سيوقع على عقود لمدة 3 سنوات مقبلة مع الإنتر.

وكانت تقارير صحفية إيطالية، قد ربطت بين إنتر ميلان والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ولكن يبدو أن عودته مجدداً شبه مستحيلة بسبب تلقيه عروض مغرية من أندية أخرى.