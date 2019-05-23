رياضة | رئيس الزمالك: طرح 10 آلاف تذكرة جديدة لنهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك: طرح 10 آلاف تذكرة جديدة لنهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس نادي الزمالك عن بيع ١٠ آلاف تذكرة جديدة لمباراة الابيض ونظيره نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية غداً الجمعة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات مصورة بأن عملية بيع التذاكر سوف تبدأ عقب صلاة الجمعة، في ممر الملك فاروق بمر نادي الزمالك، حيث وجه الشكر لوزير الداخلية لموافقته على زيادة التذاكر.

وأشار إلى تلقيه اتصال هاتفي من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بخصوص التأكيد على زيادة أعداد الجماهير إلى ٥٠ ألف مشجع بعد كان من المقرر حضور ٤ ألف فقط.

وتابع : الدعوة عامة لجميع لاعبي الزمالك القدامى، تم تخصيص حافلات لهم وسوف نقيم حفل فطور في يوم المباراة، ثم نتوجه جميعا إلى ملعب الجيش في مدينة برج العرب، وسيكون جلوسهم في المقصورة الأمامية وليست الرئيسية بسبب تواجد مجموعة كبيرة من ضيوف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.