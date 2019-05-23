رياضة | آريين روبن مطلوب في الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آريين روبن مطلوب في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، على رغبة نادي ليستر سيتي بالتوقيع مع الهولندي آريين روبن جناح بايرن ميونيخ وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان روبن قد رحل عن نادي بايرن ميونيخ بصحبة زميله فران ريبيري بعد رحلة ومسيرة رائعة استمرت لسنوات بقميص البافاري.

وقالت صحيفة "الصن" الانجليزية، أن روبن قد يعود مجدداً إلى الدوري الانجليزي ويمكنه أيضاً أن يناقش جميع العروض الأوروبية المقدمة إليه فقد تم ربطه بالانتقال إلى آيندهوفن خلال الساعات الماضية.

وكان روبن قد انتقل للعب في صفوف بايرن ميونيخ في أغسطس 2009 قادماً من ريال مدريد، وخاض معه 308 مباراة بمختلف البطولات حيثُ سجل 144 هدفاً وصنع 101 هدفاَ.