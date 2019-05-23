رياضة | الوكالة الإيطالية: جوارديولا يوقع ليوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوكالة الإيطالية: جوارديولا يوقع ليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتزم المدرب الإسباني بيب جوارديولا توقيع عقد تدريب فريق يوفنتوس وذلك لمدة 4 أعوام مقابل 24 مليون يورو، بحسب ما أوردت الخميس وكالة الأنباء الإيطالية.

وذكرت الوكالة أن حفل تقديم المدرب الحالي لمانشستر سيتي سيكون يوم 14 يونيو على ملعب اليانز ستاديوم خلفاً لماسيميليانو أليغري الذي رحل عن تدريب "السيدة العجوز".

وكان جوارديولا وقع العام الماضي عقداً يربطه بالمان سيتي حتى يونيو 2021.

وقاد المدير الفني الإسباني مانشستر سيتي للتتويج بالثلاثية المحلية هذا الموسم، بعد الفوز بكأس الرابطة على حساب تشيلسي، والدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، وكأس إنجلترا بعد الفوز على واتفورد، لكنه لم يذهب أبعد من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، بعد الخروج أمام توتنهام، الذي تأهل إلى النهائي.