رياضة | نهضة بركان مهدد بضربة قوية قبل لقاء الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهضة بركان مهدد بضربة قوية قبل لقاء الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات فريق الكرة بنادي نهضة بركان المغربي مهددا بغياب لاعبه عبد الصمد المباركي أمام الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية الأحد المقبل.

وغاب اللاعب عن المباراة الأولى أمام الزمالك والتي انتهت بفوز بركان 1-0 وغاب عن مران الفريق اليوم ليثير الشكوك حول مشاركته في لقاء الأحد المقبل.

ويستعد بركان لمواجهة الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.