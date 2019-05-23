رياضة | ريال مدريد يفاجئ مودريتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفاجئ مودريتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الخميس، أن ريال مدريد يجهز مفاجأة للكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الملكي.

واضافت الصحيفة، أن لوكا مودريتش سيوقع خلال الأيام المقبلة على تجديد عقده مع ريال مدريد حتى 2021.

أشارت الصحيفة إلى أن النتائج السيئة التي قدمها ريال مدريد هذا الموسم، والذي جعلته يخرج خالي الوفاض، فضلاً عن ظروف أخرى أجلت الإعلان عن تجديد عقد الفائز بالكرة الذهبية الذي من المقرر أن يتم خلال الايام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن مودريتش (33 عاماً) يحظى بثقة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان وجماهير الريال التي يرغب اللاعب الكرواتي في تعويضها عن الموسم المتعثر بالاستعداد جيداً للقادم.