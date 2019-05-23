رياضة | ريال مدريد يفاجئ برشلونة بصفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفاجئ برشلونة بصفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ نادي ريال مدريد الإسباني نظيره برشلونة في الدخول للتعاقد مع صفقة نارية من أياكس الهولندي في الصيف المقبل.

وبحسب ما نشره موقع لو10 سبورت الفرنسي، فإن حكيم زياش مطلوب في ريال مدريد بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع أياكس في الموسم المنصرم وخلال مباراتي الفريق الملكي ضد فريقه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وسجل هدفين.

وتابع الموقع أن ريال مدريد يعتقد بأن صفقة حكيم زياش لفريق ستكون مفيدة للغاية بفضل مستواه المميز وقيمته السوقية التي تقدر بـ40 مليون يورو.

تشير التقارير الهولندية إلى أن حكيم زياش سوف يغادر أياكس في فترة الانتقالات الصيفية ولديه عروض من ليفربول وارسنال وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد وريال مدريد.