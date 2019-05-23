رياضة | العالم يترقب انطلاق مونديال الشباب لنهب "نجوم المستقبل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العالم يترقب انطلاق مونديال الشباب لنهب "نجوم المستقبل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم الخميس النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم للشباب التي تقام في ستة مدن بولندية بمشاركة ثنائي عربي يتمثل في المملكة العربية السعودية والمنتخب العنابي القطري.

وتفقد النسخة الحالية المنتخب البرازيلي واحد من أفضل المنتخبات التي تشارك في بطولات الناشئين على مر التاريخ والذي دائماً ما يفرز للعالم مواهب رائعة أمثال رونالدينيو وكوتينيو وريفالدو وغيرهم.

وياتي غياب البرازيل عن البطولة للمرة الثانية توالياً على الرغم من أن راقصي السامبا نجحوا في تحقيق اللقب خلال خمسة مناسبات سابقة.

كما يغيب عن النسخة الحالية المنتخب الإنجليزي حامل لقب النسخة الماضية في كوريا الجنوبية 2017 بالإضافة إلى وصيفه المنتخب الفنزويلي.

ويشارك في البطولة أربعة وعشرين منتخباً تم تقسيمهم على ستة مجموعات يصعد أصحاب المراكز الأول والثاني إلى الدور المقبل بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتقام البطولة في الفترة من الثالث والعشرين من شهر مايو حتى الخامس عشر من شهر يونيو في ستة مدن بولندية " جدينيا ، بيلسكو بياوا ، بيدجوشت ، وتش ، لوبلين ، تيخي.

وجاءت المجموعات الستة على النحو التالي :-

المجموعة الأولى

• تاهيتي

• السنغال

• بولندا

• كولومبيا

المجموعة الثانية

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• المكسيك

• إيطاليا

• اليابان

• الإكوادور

المجموعة الثالثة

• الهوندوراس

• نيوزيلندا

• أوروجواي

• النرويج

المجموعة الرابعة

• قطر

• نيجيريا

• أوكرانيا

• الولايات المتحدة الأمريكية