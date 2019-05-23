رياضة | سولشاير يصدم برشلونة في الصفقة الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يصدم برشلونة في الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، صدمة لنادي برشلونة في صفقة التعاقد مع المهاجم المنتظر.

وبحسب ما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن النرويجي أولي سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد استقر على ضم جريزمان لقيادة هجوم الشياطين الحمر بجوار ماركوس راشفورد في الموسم المقبل.

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وتابعت الصحيفة أن مانشستر يونايتد ينافس عدة فرق ضمنها برشلونة لضم جريزمان في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان جريزمان أعلن في الأسابيع الماضية رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد في الفترة المقبلة بعد 5 سنوات بصفوف الروخي بلانكوس.

ويملك جريزمان عروض من بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبرشلونة علما بأن قيمة انتقاله تقدر بـ120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده بداية من يوليو المقبل.