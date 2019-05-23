رياضة | الأهلي يستعيد ميزان الوسط أمام المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعيد ميزان الوسط أمام المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خدمات حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، خلال مباراة المقاولون العرب بالدوري العام.

وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة الإسماعيلي أمس بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة إنبي، والتي انتهت المارد الأحمر بهدف دون رد.

ويلتقي الأهلي المقاولون العرب، المحدد لها حتى الآن وفقا لجدول الدوري العاشرة مساء الثلاثاء القادم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.