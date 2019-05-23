رياضة | بالأرقام.. ما قدمه أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر منتخب مصر في الموسم الحالي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ما قدمه أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر منتخب مصر في الموسم الحالي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت قائمة منتخب مصر الأولية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر، تواجد أحمد أبو الفتوح مدافع الزمالك المُعار لسموحة، بعد اقتناع الجهاز الفني للمنتخب بمستواه خلال الفترة الحالية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز ما قدمه أحمد أبو الفتوح في الموسم الحالي:-

- خاض أحمد أبو الفتوح 14 مباراة في الموسم الحالي (7 مباريات مع الزمالك - 7 مباريات مع سموحة)

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- بلغ عدد دقائق اللعب الفعلية لـ"أبو الفتوح" هذا الموسم 1052 دقيقة لعب.

- صنع "أبو الفتوح" هدفين مع فريق سموحة، ولم يسجل أي أهداف

- بلغت عرضيات لاعب الزمالك 27 عرضية منها 5 عرضيات صحيحة بنسبة دقة 19%، ولم يسدد سوي تسديدة واحدة

- قام "فتوح" بـ 4 مرواغات، بينما بلغ مرات تشتيت الكرة 15 وقطع الكرة 68 مرة.