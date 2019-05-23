رياضة | مونديال الشباب.. هيمنة البرازيل والأرجنتين في خطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مونديال الشباب.. هيمنة البرازيل والأرجنتين في خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على مدار 21 نسخة ماضية، كانت لقارة أمريكا الجنوبية اليد العليا في بطولات كأس العالم للشباب، حيث أحرزت اللقب في 11 نسخة مقسمة بين المنتخبين الأرجنتيني والبرازيلي، فيما كانت ألقاب النسخ العشر الباقية من نصيب ثمانية منتخبات أخرى.

ويستحوذ المنتخب الأرجنتيني على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاماً) حيث أحرز الفريق اللقب في نحو ثلث عدد النسخ التي أقيمت فعالياتها حتى الآن.

ومن بين 21 نسخة أقيمت حتى الآن في تاريخ مونديال الشباب، أحرز المنتخب الأرجنتيني اللقب في ست نسخ مقابل خمسة ألقاب لمنافسه التقليدي المنتخب البرازيلي فيما كان المنتخبان البرتغالي والصربي هما فقط من توجا باللقب أكثر من مرة واحدة من بين جميع المنتخبات الأخرى التي أحرزت اللقب علماً بأن المنتخب الصربي توج باللقب عام 1987 باسم يوغسلافيا فيما كان اللقب الثاني في 2015 باسم صربيا.

وسجلت منتخبات إنجلترا وإسبانيا والاتحاد السوفيتي السابق وألمانيا الغربية وفرنسا من القارة الأوروبية أسماءها في السجل الذهبي للبطولة برصيد لقب واحد فقط لكل منها مقابل لقب وحيد للقارة الأفريقية وكان من نصيب المنتخب الغاني.

ومع غياب المنتخب البرازيلي عن النسخة الجديدة التي تنطلق غدا في بولندا وعدم ظهور المنتخب الأرجنتيني بنفس المستوى الذي كان عليه قبل نسخ أخرى في الماضي، تبدو الفرصة سانحة أمام القارة الأوروبية لإحراز اللقب الرابع على التوالي ومعادلة رصيد أمريكا الجنوبية من الألقاب في البطولة إذا توجت باللقب للمرة الحادية عشرة خلال الأسابيع المقبلة.

والقائمة التالية توضح سجل المنتخبات الفائزة بألقاب بطولة كأس العالم للشباب على مدار نسخها الماضية طبقا لعدد ألقاب كل منتخب:

الأرجنتين (ستة ألقاب): في أعوام 1979 و1995 و1997 و2001 و2005 و2007

البرازيل (خمسة ألقاب): في أعوام 1983 و1985 و1993 و2003 و2011

Advertisements

البرتغال (لقبان): في عامي 1989 و1991

صربيا (لقبان): في 1987 و2015

إنجلترا (لقب واحد): في 2017

غانا (لقب واحد): في 2009

أسبانيا (لقب واحد): في 1999

الاتحاد السوفيتي السابق (لقب واحد): في 1977

ألمانيا الغربية (لقب واحد): في 1981

فرنسا (لقب واحد): في 2013