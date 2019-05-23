رياضة | محمد عودة: بتروجت لن يخوض مباراة المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عودة: بتروجت لن يخوض مباراة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجت أن فريقه لن يتواجد في ملعب مباراة المقاولون بالجولة الأخيرة للدوري.

وقال عودة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « بتروجت لن يلعب مباراة المقاولون إلا بعد أن يلعب المقاولون مباراته أمام الأهلي بالجولة قبل الأخيرة وقبل أن يتحدد مباريات الجولة الأخيرة للدوري في توقيت واحد»

وأضاف: « بتروجت أنفق ملايين الجنهيات ويحافظ على حقوقه ويطالب بتكافؤ الفرص بين الجميع»