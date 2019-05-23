رياضة | موعد مباراة الوداد ضد الترجي نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الوداد ضد الترجي نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم غداً الجمعة مباراة الوداد ضد الترجي والتي تجمع الفريقان على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله لحساب مباريات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ونجح فريق نادي الوداد في العبور إلى المباراة النهائية بفضل تخطيه عقبة الدور نصف النهائي بفوزه على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف بمجموع المباراتين بفوزه ذهاباً في المغرب 2-1 والتعادل سلبياً في جنوب افريقيا إياباً.

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في المقابل وصل الترجي إلى المشهد الختامي بفضل عبوره عقبة فريق نادي مازيمبي الكونجولي بالفوز عليه بهدف مقابل لا شيء ذهاباً على ملعبه في رادس قبل أن ينجح في خطف تعادل سلبي إياباً في الكونجو ليجد نفسه في النهائي الثاني توالياً.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها سوف تكون متاحة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها جواد بده وعصام الشوالي ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي جهاد جريشة.