رياضة | بايرن ميونيخ يستهدف نجم فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يستهدف نجم فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح لاعب الوسط الإسباني رودريغو على رادار نادي بايرن ميونخ الألماني الساعي لتعزيز صفوفه للموسم الجديد.

وبحسب ما نشرته صحيفة كيكر الرياضية الألمانية اليوم الخميس، فإن رودريغو البالغ من العمر 22 عاماً والذي يلعب في صفوف أتلتيكو هذا الموسم قادما من فياريال، يعد من بين أهداف الفريق البافاري هذا الصيف.

وكان بايرن توصل كذلك لاتفاق مع الفرنسي لوكاس هرنانديز لضمه من "الروخيبلانكوس" في الموسم المقبل.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد رودريجو 70 مليون يورو، ويعد مانشستر سيتي الإنجليزي أيضاً من بين الساعين لضمه.