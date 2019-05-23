انت الان تتابع تفاصيل خبر من هي المرأة العربية التي تسلقت أعلى 7 قمم بالعالم؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 06:54 مساءً - أصبحت اللبنانية جويس عزام أول امرأة عربية تتسلق أعلى سبع قمم في العالم؛ بعد نجاحها في الوصول إلى قمة "إفريست"، الأعلى في العالم بارتفاع 8848 متراً فوق سطح البحر.

وانطلقت رحلة جويس لإنجاز مشروع تسلق قمم القارات السبع في العالم قبل سنوات؛ بتدريبات مكثفة في أعالي الجبال اللبنانية، وفي مركز خاص حيث توجد آلات خاصة تحاكي عملية التسلق وظروفها الطبيعية.

ويتضمن تحدي "القمم السبع" تسلق القمة الجبلية الأعلى في كل قارة؛ وهي: "سيرو اكونكاغوا" في قارة أمريكا الجنوبية، و"دينالي" في قارة أمريكا الشمالية، و"فينسون ماسيف" في القارة القطبية الجنوبية، و"ألبروس" في قارة أوروبا، و"كيليمنجارو" في قارة أفريقيا، و"إفريست" و"كارستنز بيراميد أو ماونت كوسيوزكو" في آسيا.

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ونجحت المغامرة اللبنانية في كتابة اسمها بأحرف من ذهب؛ إذ إنه لم يتمكَّن سوى 51 شخصاً في التاريخ من إنجاز هذا التحدي.

وتُمني جويس النفس من حبها برياضة التسلق بتحفيز وتمكين النساء اللبنانيات والعربيات وحثهن على تحقيق أحلامهن في مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن "عزام" تطمح للوصول إلى القطبين الجنوبي والشمالي لتنجز مشروع "إكسبلوررز غراند سلام"، لتصبح أول لبنانية وعربية تحقق هذا الإنجاز، والمرأة رقم "13" عالمياً.