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روبن يتلقى عرضًا مفاجئًا من البريميرليج

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أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن الهولندي آريين روبن، جناح بايرن ميونخ، تلقى عرضًا مفاجئًا للانضمام إلى أحد أندية البريميرليج.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن ليستر سيتي يسعى إلى أن يخوض روبن معه مغامرة جديدة في الممتاز خلال الموسم المقبل.

وكان روبن، أعلن رحيله عن بايرن ميونخ بعد نهاية الموسم الحالي، بعد تجربة ناجحة استمرت 10 سنوات رفقة النادي الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن روبن يتلق عروضًا من أماكن مختلفة على مستوى العالم، ومن المتوقع رؤيته يلعب في الصين أو الدوري الأمريكي قبل اعتزاله كرة القدم.

وسبق وأن خاض الجناح الهولندي تجربة في البريميرليج رفقة من 2004 وحتى 2007، وحقق مع البلوز لقب الدوري الإنجليزي مرتين.

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